  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 31 Mayıs 2017 18:15

Azerbaycan ordusu, Ermenistan noktasını imha etti

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait bir ateş noktasını vurarak imha etti.

Video Galeri
Minibüsün altında kalan çocuğun mucize kurtuluşu
Minibüsün altında kalan çocuğun mucize kurtuluşu
Video Galeri
HDPli Koncaya 2 yıl 6 ay hapis cezası
HDPli Koncaya 2 yıl 6 ay hapis cezası
Video Galeri
Beytüşşebapta gurur veren tablo
Beytüşşebapta gurur veren tablo
Video Galeri
Atıklar süs eşyası oldu
Atıklar süs eşyası oldu
Video Galeri
Kandil'e hava harekatı! 3 terörist öldü
Kandil'e hava harekatı! 3 terörist öldü
Video Galeri
Mültecileri kurtaran ‘O’ kaptan konuştu
Mültecileri kurtaran ‘O’ kaptan konuştu