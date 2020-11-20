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Azerbaycan ordusu Türk bayrağını Karabağa dikti
20 Kasım 2020 08:55
Azerbaycan ordusu Türk bayrağını Karabağa dikti
Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalan Dağlık Karabağ anlaşmasının etkileri sürerken, , Azerbaycan ordusu Karabağın tepesine Türk bayrağı dikti.
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