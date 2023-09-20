Anasayfa Video Galeriler Gündem Azerbaycan ordusunun 12'den vurduğu an kamerada Azerbaycan ordusunun 12'den vurduğu an kamerada 20 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 08:40 Güncelleme: 20 Eylül 2023 Çarşamba 08:40 Azerbaycan ordusu Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonu kapsamında Karabağ bölgesinde konuşlu Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından kullanılan telsiz kulesini ve topçu bataryalarını imha etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650a85c86df4fe4da57bef53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da yine motosikletli saldırı: 1 ölü! Gündüz ''yan'' baktılar, gece çatıştılar! Turist bu sefer takside değil, bakkalda dolandırıldı! İstanbul'da otobüs devrildi: Yaralılar var 4 polis şehit oldu; Azerbaycan, Karabağ'a operasyon başlattı Müşteri değil, hem yüzsüz hem hırsız! Yedi, içti, gitti! Gri listedeki hain böyle öldürüldü 12 yaşındaki kızı kandırıp kaçırdılar! O anlar kamerada Marmara Denizi'nde korkutan istila kamerada