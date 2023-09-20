  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Azerbaycan ordusunun 12'den vurduğu an kamerada

Azerbaycan ordusunun 12'den vurduğu an kamerada

Güncelleme:

Azerbaycan ordusu Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonu kapsamında Karabağ bölgesinde konuşlu Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından kullanılan telsiz kulesini ve topçu bataryalarını imha etti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da yine motosikletli saldırı: 1 ölü!
Gündüz ''yan'' baktılar, gece çatıştılar!
Turist bu sefer takside değil, bakkalda dolandırıldı!
İstanbul'da otobüs devrildi: Yaralılar var
4 polis şehit oldu; Azerbaycan, Karabağ'a operasyon başlattı
Müşteri değil, hem yüzsüz hem hırsız! Yedi, içti, gitti!
Gri listedeki hain böyle öldürüldü
12 yaşındaki kızı kandırıp kaçırdılar! O anlar kamerada
Marmara Denizi'nde korkutan istila kamerada