Anasayfa Video Galeriler Gündem Azerbaycan, Rusya'ya karşı Ukrayna için sokakta Azerbaycan, Rusya'ya karşı Ukrayna için sokakta 27 Şubat 2022 Pazar Saat: 20:10 Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'ya destek veren binlerce Azeri vatandaşı, Azerbaycan sokaklarında Ukrayna'ya destek eylemi yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621bb07b80a0476b0524d1a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Annesi ve 4 aylık kardeşiyle Ukrayna'da mahsur kalan Mira dua ederek yardım istedi Prof. Dr. Özgür Demirtaş: ''Türkiye de vurulur!'' İmamoğlu'ndan ''Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?'' sorusuna yanıt Rus askerleri marketleri ve döviz bürolarını yağmalamaya başladı: O anlar kamerada! Ukrayna'da sokak savaşı: İlk görüntüler paylaşıldı Ukrayna ''maşallah'' notuyla paylaştı: Bayraktar TB2 SİHA'ları Rus konvoyunu vurdu Esir Rus askerlerin videosu paylaşıldı: Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler A Haber Ukrayna'da mahsur kalan ve tahliye isteyen öğrenciyi apar topar yayından aldı Ukrayna'da sokak çatışmaları: Rus askeri aracının pusuya düşürüldüğü anlar kamerada