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Azerbaycan, Rusya'ya karşı Ukrayna için sokakta

Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'ya destek veren binlerce Azeri vatandaşı, Azerbaycan sokaklarında Ukrayna'ya destek eylemi yaptı.

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