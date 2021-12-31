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Azerbaycan televizyonunda 'Muharrem Sarıkaya' skeci olay oldu

Katıldığı canlı yayında İHA kameramanına tokat atan gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayındaki skandalı Azerbaycan'da yayınlanan bir şov programında yeniden canlandırıldı.

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