Anasayfa Video Galeriler Gündem Azerbaycan televizyonunda 'Muharrem Sarıkaya' skeci olay oldu Azerbaycan televizyonunda 'Muharrem Sarıkaya' skeci olay oldu 31 Aralık 2021 Cuma Saat: 10:25 Katıldığı canlı yayında İHA kameramanına tokat atan gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayındaki skandalı Azerbaycan'da yayınlanan bir şov programında yeniden canlandırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ceb081654c02049e5d3cc7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: ''Ekonomide tarihi bir dönüşümü başlattık'' Hırsız sevgililerin kurnaz oyunu kamerada Seren Serengil'den ortalığı karıştıracak Hadise ve Reza Zarrab açıklaması Bu ihanet görüntüsü ekranlara damgasını vurdu! Eşinin ihanetini böyle izledi! Okulda yine öğretmen şiddeti! Öğrencisini cetvelle dövdü A Spor rejisinde Fenerbahçelileri kızdıracak konuşma AK Parti'yi kızdıracak yeni yıl videosu: 19 yıllık olta, yeterki ''yeter'' de! İstanbul'da gence çife şok, hem dayak yedi hem de... DHA muhabiri haberi sunarken fırtınaya yakalandı