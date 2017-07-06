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  3. 06 Temmuz 2017 21:15

Azerbaycanda sivilleri hedef alan saldırı sonrası hüzün ve öfke hakim

Ermenistan ordusunun Azerbaycanlı sivilleri hedef alan ve biri çocuk 2 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıya Azerbaycan halkı dünya kamuoyunun tepki göstermesini bekliyor.

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