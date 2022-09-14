Anasayfa Video Galeriler Gündem Azerbaycan'ın Türk SİHA'ları Ermenistan'ın S-300'lerini böyle imha etti Azerbaycan'ın Türk SİHA'ları Ermenistan'ın S-300'lerini böyle imha etti 14 Eylül 2022 Çarşamba Saat: 11:25 Azerbaycan ile Ermenistan sınırında başlayan çatışmalarda 50 Azerbaycan askeri şehit olurken sosyal medyada Bayraktar SİHA'ları ile Ermenistan güçlerini vurduğu anlara ait görüntüler yayınlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63218ff24fe6f83fd0121c33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da tekme tokatlı yol vermeme kavgası kamerada İstanbul'da avukata saldırı kamerada Suriyelilerin Türk eczacıya ''kılıçla'' saldırdığı anın görüntüleri ortaya çıktı Tüm ezberler bozuldu! Ferrari ilk SUV'u Purosangue'yi tanıttı İstanbul'da ''sabit duran kadın'' alarmı! 5 saat boyunca kıpırdamadı İstanbul'da sürücüler neye uğradığını şaşırdı! Ceza gökyüzünden geldi Polisleri de şoke eden gözaltı: Ağzından bakın ne çıktı! Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan, AK Partili Şen'in skandal çıkışına çok sert yanıt: ''Küstah, edepsiz!'' Sedat Peker neden sustu ? Canlı yayında olay olacak iddialar