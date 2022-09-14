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  4. Azerbaycan'ın Türk SİHA'ları Ermenistan'ın S-300'lerini böyle imha etti

Azerbaycan'ın Türk SİHA'ları Ermenistan'ın S-300'lerini böyle imha etti

Azerbaycan ile Ermenistan sınırında başlayan çatışmalarda 50 Azerbaycan askeri şehit olurken sosyal medyada Bayraktar SİHA'ları ile Ermenistan güçlerini vurduğu anlara ait görüntüler yayınlandı.

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