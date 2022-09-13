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Azerbaycanlı güreşçi, Ermeni rakibini kaldırıp yere vurdu

Dünya Güreş Şampiyonasında Azerbaycanlı güreşçi Taleh Mammadov, Ermeni rakibini kaldırıp yere vurdu.

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