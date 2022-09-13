Anasayfa Video Galeriler Gündem Azerbaycanlı güreşçi, Ermeni rakibini kaldırıp yere vurdu Azerbaycanlı güreşçi, Ermeni rakibini kaldırıp yere vurdu 13 Eylül 2022 Salı Saat: 14:20 Dünya Güreş Şampiyonasında Azerbaycanlı güreşçi Taleh Mammadov, Ermeni rakibini kaldırıp yere vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63206788ece39c700767f243" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafikte bu sefer kadınlar birbirine girdi! Erkekler zor ayırdı Hayvansever akademisyenin hayatı kabusa döndü Nefes kesen operasyon! Teknede bin 700 kg kokain ele geçirildi Yolcu otobüsü alev alev yandı Milli sporcu Burhan Akbudak dünya şampiyonu oldu Köyceğiz'de bozayı sürprizi! İlk defa görüntülendi BTP lideri Hüseyin Baş: Lazım olan, Cumhurbaşkanı'nın görevden affı Suriyeliler diş teknisyenini bıçakladı Togg göklere yükseldi! Heyecanlandıran paylaşım