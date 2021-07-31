Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti

Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan orman yangınlarıyla ilgili haberi ekran başındakilere aktaran Azeri spikerin canlı yayında söyledikleri tüyleri diken diken etti.

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