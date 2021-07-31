Anasayfa Video Galeriler Gündem Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti 31 Temmuz 2021 Cumartesi Saat: 12:35 Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan orman yangınlarıyla ilgili haberi ekran başındakilere aktaran Azeri spikerin canlı yayında söyledikleri tüyleri diken diken etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610519649017465ce82570a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR THK'nın yangın söndürme uçaklarının Teknofest'teki görüntüleri ortaya çıktı Kayınvalidesinin uçurumdan uçuşunu böyle çekti! Korkunç ölüm İstanbul'da korkutan yangın Manavgat’ta alevlerin arasında ölüm yolculuğu kamerada Tuğba Özay'ın çiftliğinde hasar olmadığı ortaya çıktı Kız çocuğuna saldıran hırsıza meydan dayağı kamerada Konya'da 7 kişinin katledildiği olayın nedeni ortaya çıktı! Delinin zoruna bak! Çöp kovasıyla kavga kamerada ''Cumhurbaşkanımızın talimatından sıkıldık''