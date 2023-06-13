Anasayfa Video Galeriler Gündem Azerin, ''Çırpınırdın Karadeniz'' dedi Erdoğan ve Aliyev ayakta alkışladı Azerin, ''Çırpınırdın Karadeniz'' dedi Erdoğan ve Aliyev ayakta alkışladı 13 Haziran 2023 Salı Saat: 11:40 Güncelleme: 13 Haziran 2023 Salı 11:40 Azerbaycan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerin'in 'Çırpınırdın Karadeniz' türküsünü Azerbaycan lideri Aliyev ile birlikte ayakta alkışladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64882b989f85f6047c53bf63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü Sevgilisini 4 el ateş ederek öldürmekten yargılanan zanlı ''yanlışlık oldu'' dedi Cübbeli Ahmet şimdi de ''eşcinsellere'' savaş açtı Afganların Türkiye'ye girişini paylaşan Özdağ: ''Sınıra mayın döşeyelim!'' ''Çocuk başkasından'' deyip eşini vurdu İşten çıkarılan çalışandan patronuna akıl almaz tuzak Şehit cenazesinde Atatürk'ü unutan imama sert tepki Tacizci Youtuber'a kamera önünde dayak Ukrayna'da tüyler ürperten görüntüler! Selden sonra ortaya çıktı