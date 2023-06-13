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  4. Azerin, ''Çırpınırdın Karadeniz'' dedi Erdoğan ve Aliyev ayakta alkışladı

Azerin, ''Çırpınırdın Karadeniz'' dedi Erdoğan ve Aliyev ayakta alkışladı

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Azerbaycan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerin'in 'Çırpınırdın Karadeniz' türküsünü Azerbaycan lideri Aliyev ile birlikte ayakta alkışladı.

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