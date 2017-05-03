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  3. 03 Mayıs 2017 13:50

Azez merkezinde bombalı saldırı

KİLİS'in karşısındaki Suriye'nin Azez ilçe merkezinde bomba yüklü araç patlatıldı. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

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Bir tarafı büyürken bir tarafı kuruyor!
Bir tarafı büyürken bir tarafı kuruyor!
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FETÖ şüphelisi emniyet müdürü bacağından vurularak yakalandı
FETÖ şüphelisi emniyet müdürü bacağından vurularak yakalandı
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İlköğretim okuluna survivor parkuru
İlköğretim okuluna survivor parkuru
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Çamurdan sanata...
Çamurdan sanata...
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Konya' da forklift faciası; 1 ölü
Konya' da forklift faciası; 1 ölü
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CarrefourSA İzmir Oxygen Gurme Marketi hizmete açıldı
CarrefourSA İzmir Oxygen Gurme Marketi hizmete açıldı