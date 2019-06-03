Azez’deki bombalı saldırıda ölü sayısı 16’ya yükseldi
03 Haziran 2019 00:00
Azez’deki bombalı saldırıda ölü sayısı 16’ya yükseldi
Suriye’nin Halep iline bağlı Azez’de namaz çıkışında bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 16’ya yükseldi. Ağır yaralılar, Kilis Devlet Hastanesine gönderildi. Halep’e bağlı Azez şehrinde namaz çıkışında pazar yerinde bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Sivillerin hedef alındığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi. Olay yerine intikal eden sağlık...