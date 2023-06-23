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Aziz Yıldırım adaylığnı resmen açıkladı

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Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, "Ali bey ya kongre yap ya da bunu konuyu kapat. Aday çok rahat çıkar. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım." diye konuştu.

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