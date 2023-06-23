Anasayfa Video Galeriler Gündem Aziz Yıldırım adaylığnı resmen açıkladı Aziz Yıldırım adaylığnı resmen açıkladı 23 Haziran 2023 Cuma Saat: 17:40 Güncelleme: 23 Haziran 2023 Cuma 17:40 Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, "Ali bey ya kongre yap ya da bunu konuyu kapat. Aday çok rahat çıkar. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım." diye konuştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6495aed90bc4d27cfd342083" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bankacılarla görüşen TCMB Başkanı Erkan'dan ilk açıklama Marmaris yine alevlere teslim! Kaş’ta orman yangını Tatilciler akın etti; o ilimizde trafik durdu Bu seks sahnesi ortalığı karıştıracak! Bayramda uzun yola çıkacaklar dikkat! Çocuk parkında silahlı saldırı! Yaralılar var Kurban keseceklere ''salgın hastalık'' uyarısı Bulgar Levası 14 liraya yükseldi ama... Edirne'ye gelenler hayal kırıklığına uğradı