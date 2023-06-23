Aziz Yıldırım adaylığnı resmen açıkladı

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, "Ali bey ya kongre yap ya da bunu konuyu kapat. Aday çok rahat çıkar. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım." diye konuştu.

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