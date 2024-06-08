Anasayfa Video Galeriler Gündem Aziz Yıldırım kongreyi terk etti Aziz Yıldırım kongreyi terk etti 08 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 11:25 Güncelleme: 08 Haziran 2024 Cumartesi 11:25 Fenerbahçe'de bugün başlayan ve Fenerbahçe'nin yeni başkanını seçeceği kongrede gerginlik. Aziz Yıldırım, Erol Bilecik'in Fenerbahçe'nin borçlarını açıkladığı sırada sahneye çıkıp Bilecik'in konuşması yarıda keserek kongre salonunu terk etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6664158675a5b5a1de0a0143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İçişleri Bakanlığı artık her öldürülen kadın için tazminat ödeyecek Hakkari'de ayı saldırısı: Talihsiz adam öldürmekten beter ettiler İşte Türkiye'nin gerçek gizli zenginliği: Kilosu 175 bin TL Hepimizi zehirleceklerdi: Hastalıklı etler satılmak üzereyken ele geçirildi İstanbul'da ''jigolo çetesi''ne baskın: Öyle bir tuzak kurmuşlar ki... Deprem bölgesinde 50 bin TL maaşla eleman aranıyor Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Acun Ilıcalı'ya yaylım ateşi Öz kızına cinsel istismarda bulunan baba yakalandı Kediye apartmanda sopayla saldırdı