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Aziz Yıldırım'ın doğum günü kutlaması sosyal medyada gündem oldu

Aziz Yıldırım, İstanbul'da 69. doğum gününü kutladı. Fenerbahçe eski başkanı Yıldırım'ın şarkı söyledi anlar sosyal medyada gündem oldu.

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