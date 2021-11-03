Anasayfa Video Galeriler Gündem Aziz Yıldırım'ın doğum günü kutlaması sosyal medyada gündem oldu Aziz Yıldırım'ın doğum günü kutlaması sosyal medyada gündem oldu 03 Kasım 2021 Çarşamba Saat: 18:45 Aziz Yıldırım, İstanbul'da 69. doğum gününü kutladı. Fenerbahçe eski başkanı Yıldırım'ın şarkı söyledi anlar sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6182ae90828b1e4cd5136c63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Müge Anlı canlı yayında isyan etti: Artık yeter CNN Türk canlı yayınında gergin anlar! Kağıtları fırlatıp yayını terk etti Bahar Candan'dan şaşkına çeviren dolar yorumu! Yiğit Bulut, Erdoğan'ın son görüntüsünü paylaştı Seyir halindeki TIR'da, masa kurup içki içtiler Kırmızı ışık magandası ortalığı birbirine kattı Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Erdoğan sağlıklı'' videosu paylaşımı Erdoğan'dan TÜGVA organizasyonuna mesaj Fabrika gibi mahalle! Çamaşır ipine asarak başladı, siparişlere yetişemiyor