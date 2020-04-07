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  3. 07 Nisan 2020 13:20

Azra Sarızeybek Kohan’ın canlı yayındaki sözleri olay oldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof Dr. Özlem Kayım Yıldız, Habertürk canlı yayınında korona virüsle ilgili konuşan psikolog Azra Sarızeybek Kohen’e sosyal medya hesabından “Cehalet çok fena, aşırı özgüvenli cehalet daha da fena” şeklinde tepki gösterdi. Kaynak Yeniçağ: Canlı yayında uzmanı olmadığı halde virüs yorumu yapıyordu: Nöroloji profesörü yerin...

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