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  3. 26 Haziran 2017 20:15

Baba can, kadınlar canlı yayın derdinde

Adana'da bir çocuk girdiği Seyhan Nehri’nde kayboldu. Çocuğun babası nehirde kaybolan oğlunu feryat içinde bulmaya çalışırken, iki kadının yaşananları görüntüleyerek sosyal medyada canlı yayın yapması dikkat çekti.

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