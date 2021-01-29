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HÜKÜMETTEN FAHİŞ FİYAT ARTIŞINA KARŞI YENİ HAMLE
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  3. 29 Ocak 2021 12:40

Baba gibi baba! Kızını Anıtkabir'e götüremeyince kardan Anıtkabir yaptı!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki 2 çocuk babası Mustafa Kemal Atatürk’ü çok sevdiğini ve Anıtkabir’i görmek istediğini söyleyen 9 yaşındaki kızı için kardan Anıtkabir yaptı.

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