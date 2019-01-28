Baba hasretini şehidin fotoğrafıyla konuşarak gideriyor
28 Ocak 2019 14:10
Baba hasretini şehidin fotoğrafıyla konuşarak gideriyor
Diyarbakır’da 2017’de şehit olan Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Selçuk Özer’in kızı Ayşegül Özer, baba hasretini onun fotoğrafıyla konuşarak gideriyor. Konya’nın Akşehir ilçesi Yarenler Mahallesi’ndeki evinde annesi Huriye Özer ile birlikte yaşayan 4 yaşındaki şehit kızı Ayşegül Özer, evlerinin salonunda asılı olan babasının afişine sarılıp sık sık onunla konuşuyor. Şehidin eşi Huriye...