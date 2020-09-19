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  3. 19 Eylül 2020 13:15

Baba ile küçük kızın arasına korona girdi

Koronavirüse yakalanan babasına ulaşmak için kapı önüne gelen küçük kızın babasına seslendiği anlar izleyenleri duygulandırdı.

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Ukraynalı dağcılar Ağrı Dağı'nda soyundu!
Ukraynalı dağcılar Ağrı Dağı'nda soyundu!
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CHP'den anlamlı Gaziler Günü mesajı
CHP'den anlamlı Gaziler Günü mesajı
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Komşu çocuğuna tekme tokat dayak kamerada
Komşu çocuğuna tekme tokat dayak kamerada
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Görüntüler kan dondurdu! Yolda yürürken hayatlarının şokunu yaşadılar
Görüntüler kan dondurdu! Yolda yürürken hayatlarının şokunu yaşadılar
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Ev sahibi ile göz göze gelen hırsız 2. kattan böyle atladı
Ev sahibi ile göz göze gelen hırsız 2. kattan böyle atladı
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Fatih Portakal'dan dikkat çeken paylaşım; ''gerçeği'' anlattı!
Fatih Portakal'dan dikkat çeken paylaşım; ''gerçeği'' anlattı!
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