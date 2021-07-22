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  4. Baba vahşeti: 20 yaşındaki kızını boğarak öldürmüş

Baba vahşeti: 20 yaşındaki kızını boğarak öldürmüş

Esenler Fatih Mahallesi'ndeki bir dairede çıkan yangın kısa sürede söndürülürken evin içerisinde 2 ceset bulundu.

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