Anasayfa Video Galeriler Gündem Baba vahşeti: 20 yaşındaki kızını boğarak öldürmüş Baba vahşeti: 20 yaşındaki kızını boğarak öldürmüş 22 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 11:25 Esenler Fatih Mahallesi'ndeki bir dairede çıkan yangın kısa sürede söndürülürken evin içerisinde 2 ceset bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f92b7be3e4b20f7b0f9ce3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Doğu Karadeniz yine sele teslim Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı Kurban etleri bozulmasın diye öyle bir şey yaptı ki... Meşaleli sema gösterisine soruşturma Erdoğan bayramlaşma mesajında yorgunluğa yenik düştü... AK Partli Ünal: ''Türkiye'ye Fransa'dan, Almanya'dan bakınca süper güç görüyorsunuz'' Korku saçan canavar Eskişehir'de yakalandı Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı İzmir'de orman yangını