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  3. 21 Mayıs 2017 22:15

Baba ve oğluna silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu-İnebolu Karayolunda baba ile oğluna silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda baba öldü, oğlu ise ağır yaralandı.

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