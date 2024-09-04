  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Baba ve oğlunu pompalı tüfekle öldürdü

Baba ve oğlunu pompalı tüfekle öldürdü

Güncelleme:

Burdur'da bir kişi, alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu baba ile oğlunu pompalı tüfekle öldürdü. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Büyük göç başladı: Afrika'ya doğru yola çıktılar
Büyük göç başladı: Afrika'ya doğru yola çıktılar
Bahar-Nihal Candan ilk kez hakim karşısında
Bahar-Nihal Candan ilk kez hakim karşısında
Bu mesleği yapan paraya para demiyor: Aylık 100 bin TL'den fazla kazanan var
Bu mesleği yapan paraya para demiyor: Aylık 100 bin TL'den fazla kazanan var
Propaganda filmi Bursa'da gerçek oldu: Sokağı tel örgüyle ikiye böldüler
Propaganda filmi Bursa'da gerçek oldu: Sokağı tel örgüyle ikiye böldüler
Boğaz manzaralı kaçak yapı için karar verildi
Boğaz manzaralı kaçak yapı için karar verildi
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
42 ilde ''zehir'' operasyonu: 227 kişi yakalandı
42 ilde ''zehir'' operasyonu: 227 kişi yakalandı
10 bin lira için arkadaşını bıçakladı
10 bin lira için arkadaşını bıçakladı
Obruk deprem etkisi yarattı; 1 ev tahliye edildi
Obruk deprem etkisi yarattı; 1 ev tahliye edildi