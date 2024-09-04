Baba ve oğlunu pompalı tüfekle öldürdü

Burdur'da bir kişi, alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu baba ile oğlunu pompalı tüfekle öldürdü. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d81298bfd81d402804eed3" allowfullscreen></iframe>