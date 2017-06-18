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  3. 18 Haziran 2017 16:45

Babalar Gününde ağlatan sürpriz

Metro İstanbul’un Babalar Gününe özel hazırladığı sürpriz çalışanlarını ağlattı.

Video Galeri
Portekizde orman yangını: 62 ölü
Portekizde orman yangını: 62 ölü
Video Galeri
Motosiklette yılan operasyonu
Motosiklette yılan operasyonu
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Ölüm çekyat üstünde otururken yakaladı
Ölüm çekyat üstünde otururken yakaladı
Video Galeri
Balık tutarken ayı ile karşılaştılar
Balık tutarken ayı ile karşılaştılar
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İstanbulda yağmur hazırlıksız yakaladı
İstanbulda yağmur hazırlıksız yakaladı
Video Galeri
Çöp kutusunun başında meyve beklediler
Çöp kutusunun başında meyve beklediler