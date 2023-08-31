Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Babam bahçeye bomba gömdü'' iddiası polisi alarma geçirdi ''Babam bahçeye bomba gömdü'' iddiası polisi alarma geçirdi 31 Ağustos 2023 Perşembe Saat: 16:20 Güncelleme: 31 Ağustos 2023 Perşembe 16:20 Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 2 ay önce hayatını kaybeden emekli bir polis memurunun evinin bahçesine el bombası gördüğü iddiası ekipleri alarma geçirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f09395248e74075a1e7f83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine o sapık! Akrabasını taciz eden sahte hoca linçten zor kurtuldu Canlı yayında tepki çeken sözler: ''Millet 30 Ağustos'tan sıkıldı!'' Yıkım kararı verilen sitede ortalık karıştı! Gözaltılar var Bir ülke şokta! 73 kişi yanarak can verdi Wagner lideri Prigojin’in son görüntüleri ortaya çıktı 4 yıl süren taciz dehşeti! Suriyeli üvey babalarına baltayla saldırdılar İstanbul'da otobüs sapığından şoke eden savunma Esenyurt'ta ''çal sat hırsızlık çetesi'' kamerada Marmaray'da başörtülü yolcuya taciz soruşturması