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  4. ''Babam bahçeye bomba gömdü'' iddiası polisi alarma geçirdi

''Babam bahçeye bomba gömdü'' iddiası polisi alarma geçirdi

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 2 ay önce hayatını kaybeden emekli bir polis memurunun evinin bahçesine el bombası gördüğü iddiası ekipleri alarma geçirdi.

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