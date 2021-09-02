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  4. ''Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım'' demişti: Karı-koca canlı yayında yüzleşti

''Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım'' demişti: Karı-koca canlı yayında yüzleşti

Ece Üner'in sunduğu Susma programında 'Eşimin babamla 20 yıldır ilişkisi var' diyen adam gündeme bomba gibi düşmüştü. Mide bulandıran olayda karı-koca canlı yayında yüzleşti.

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