Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım'' demişti: Karı-koca canlı yayında yüzleşti ''Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım'' demişti: Karı-koca canlı yayında yüzleşti 02 Eylül 2021 Perşembe Saat: 21:30 Ece Üner'in sunduğu Susma programında 'Eşimin babamla 20 yıldır ilişkisi var' diyen adam gündeme bomba gibi düşmüştü. Mide bulandıran olayda karı-koca canlı yayında yüzleşti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61311845a503e221352b2d93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deniz Akkaya'dan olay Hadise iddiası: Amerika'daki ilişki hamile kaldığı için bitti Dansöz kıyafeti giyip göbek atan öğretmen törene damga vurdu Hande Erçel'in 18 yaşında sunuculuk yaptığı görüntüler sosyal medyayı salladı Balıkçılar buldu! İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar 9 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi Yeni öğretim yılı takvimi açıklandı! İşte ilk sömestr tarihi TikTok'çu gençler İstanbul'u birbirine kattı Cristiano Ronaldo'dan rakibine tokat Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi