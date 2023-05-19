Anasayfa Video Galeriler Gündem Babamı neden almadın deyip, otobüsün önünü kesti Babamı neden almadın deyip, otobüsün önünü kesti 19 Mayıs 2023 Cuma Saat: 13:50 İstanbul Üsküdar'da bir otomobil sürücüsü, babasını duraktan almadığını iddia ettiği otobüsün peşinden giderek önünü kesti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6467546fe1f3100cf1230dd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da kritik zirve: Kılıçdaroğlu Özdağ görüşmesi başladı Dünyada nadir bulunan beyaz altından 3 milyar liralık gelir 19 Mayıs törenlerinde korkutan kaza kamerada Kahreden görüntü! Bu deniz kabuğuyla inşaat İstanbul'dan Deprem bölgesinde inşa edilen geçici iş yerleri kapılarını açtı Ağaçtaki tabutları gören gözlerine inanamıyor Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Rodriguez'den twerk şov! Trabzon'da ayı kurtarma operasyonu İşte yeni Türkiye: Her ilçede farklı Dolar kuru