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Babamı neden almadın deyip, otobüsün önünü kesti

İstanbul Üsküdar'da bir otomobil sürücüsü, babasını duraktan almadığını iddia ettiği otobüsün peşinden giderek önünü kesti.

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