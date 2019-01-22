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  3. 22 Ocak 2019 10:43

Babası gözaltına alınan küçük kızın tepkisi olay oldu

ABD'de babası polis tarafından gözaltına alınan küçük kızın ellerini havaya kaldırarak polislere yürümesi, ülkenin gündemine oturdu.

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