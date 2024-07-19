Babası ve kardeşine kurşun yağdırdı

İstanbul Sultangazi'de iki kardeş arasındaki alacak-verecek meselesi, silahlı kavgaya dönüştü. Taksi durağında babası ve kardeşini gören saldırgan ikisine de kurşun yağdırdı.

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