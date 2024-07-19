Anasayfa Video Galeriler Gündem Babası ve kardeşine kurşun yağdırdı Babası ve kardeşine kurşun yağdırdı 19 Temmuz 2024 Cuma Saat: 10:06 İstanbul Sultangazi'de iki kardeş arasındaki alacak-verecek meselesi, silahlı kavgaya dönüştü. Taksi durağında babası ve kardeşini gören saldırgan ikisine de kurşun yağdırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669a1085b54a1076d40b37a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Orman yangınında skandal iddia: ''Helikopterler yakıt parası olmadığı için kalkmadı'' Parkın ortasında 2 kişiyi vurdu 6 ilde husumetli çetelere operasyon: Çok sayıda gözaltı var Hatay semalarında ''şişkin ay'' görsel şöleni Zabıta ile esnaf kavgasında ortalık savaş alanına döndü: ''Babamı dövmeyin'' Otelde gıda zehirlenmesi: 16 kişi hastanelik oldu Dere kenarındaki piknik suların ortasında bitti Kızıyla ilgili soru Mustafa Destici'yi kızdırdı İzmir'deki yangın sürüyor: Yerleşim yerleri tahliye edildi