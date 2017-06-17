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  3. 17 Haziran 2017 09:15

Babasına küfür ettiği için tartıştığı kuzeni tarafından bıçaklandı

Konya’da 17 yaşındaki genç kız babasına küfür ettiği gerekçesiyle tartıştığı 13 yaşındaki kuzeni tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

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Zincirleme kamyon kazasında sıkışan sürücü kurtarıldı
Zincirleme kamyon kazasında sıkışan sürücü kurtarıldı
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5 yaşındaki Mehmet kayıptı, akıl almaz bir gerçek ortaya çıktı
5 yaşındaki Mehmet kayıptı, akıl almaz bir gerçek ortaya çıktı
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Polis ekiplerinden film gibi operasyon
Polis ekiplerinden film gibi operasyon
Video Galeri
Askerler hastaneye kaldırıldı
Askerler hastaneye kaldırıldı
Video Galeri
İftar sofraları Kiraz Bahçesi’nde kuruldu
İftar sofraları Kiraz Bahçesi’nde kuruldu
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Londrada yangın protestosu
Londrada yangın protestosu