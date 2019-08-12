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  3. 12 Ağustos 2019 16:55

Babasına yardım ederken elini et kıyma makinesine kaptırdı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk elini et kıyma makinesine kaptırdı. Talihsiz çocuk itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından et kıyma makinesinden kurtarılarak ameliyata alındı. Edinilen bilgiye göre korkunç olay, İslahiye ilçesi Devrişpaşa Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, babasının kasap dükkanında işlere yardım eden Suriye uyruklu 14 yaşındaki Halil Zavak...

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