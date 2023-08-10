Anasayfa Video Galeriler Gündem Babasından daire talebi reddedilen genç kadın çılgına döndü Babasından daire talebi reddedilen genç kadın çılgına döndü 10 Ağustos 2023 Perşembe Saat: 14:35 Güncelleme: 10 Ağustos 2023 Perşembe 14:35 Antalya’da yaklaşık 1 aydır ailesiyle birlikte yaşayan genç kadın, babasına ait dairelerden birinin tapusunun kendi üzerine yapılması isteği reddedilince çılgına döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d4cb7f945b4528573b82b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında Bahçeli hakkında olay iddia O dünyanın en zehirlisi! Türkiye'de bir sitenin bahçesinde bulundu İstanbul’da güpe gündüz çifte silahlı saldırı kamerada O dünyanın en zehirlisi! Türkiye'de bir sitenin bahçesinde bulundu İstanbul'da günlük kiralık evde korkunç cinayet Tan Taşçı trafik kazası geçirdi İstanbul'da pompalı dehşeti! Adres yine Esenyurt! İstanbul'da yine taksici - yolcu kavgası! Cadde ringe döndü! Metrobüste yer verme kavgası: Uçan tekmeler havada uçuştu