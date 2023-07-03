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  4. Babasını tüfekle öldürdü, babaannesini darp etti, evi ateşe verdi

Babasını tüfekle öldürdü, babaannesini darp etti, evi ateşe verdi

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Samsun'da bir genç, babasını tüfekle vurarak öldürdü, babaannesini tüfeğin kabzası ile yaraladı, evi ateşe verdikten sonra araç gasp ederek kaçtı.

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