Anasayfa Video Galeriler Gündem Babasını tüfekle öldürdü, babaannesini darp etti, evi ateşe verdi Babasını tüfekle öldürdü, babaannesini darp etti, evi ateşe verdi 03 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 07:55 Güncelleme: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 07:55 Samsun'da bir genç, babasını tüfekle vurarak öldürdü, babaannesini tüfeğin kabzası ile yaraladı, evi ateşe verdikten sonra araç gasp ederek kaçtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a254ba25a70d08576a0cc7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sancaktepe’de 4 apartmanın çatısı alev alev yandı Tanju Özcan resti çekti: Ölümden başka hiçbir şey beni durduramaz Belediye Başkanı timsahla evlendi Ayşe Arman’ın dansçı kızı Alya Dormen'i isyan ettiren yorumlar Yeni dokuyup böyle eskitiyorlar... Metrekaresi 200 dolar! Terörden temizlenen cennette muhteşem festival Önce hastalıklı kurbanlık sattılar, sonra tehdit ettiler Yerli turistler Trakya'nın gizli cennetinde nüfusu patlattı İstanbul'da silahlı saldırı!