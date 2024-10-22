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Babasını ve kardeşini katledip, evi ateşe verdi

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Türkiye yeni güne Denizli'den gelen korkunç bir vahşet haberiyle başladı. Babasını ve kardeşini bıçaklayarak öldüren bir kişi daha sonra evi ateşe verdi.

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