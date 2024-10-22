Anasayfa Video Galeriler Gündem Babasını ve kardeşini katledip, evi ateşe verdi Babasını ve kardeşini katledip, evi ateşe verdi 22 Ekim 2024 Salı Saat: 09:20 Güncelleme: 22 Ekim 2024 Salı 09:20 Türkiye yeni güne Denizli'den gelen korkunç bir vahşet haberiyle başladı. Babasını ve kardeşini bıçaklayarak öldüren bir kişi daha sonra evi ateşe verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67174439b0060aedf90afa63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin gururu ANKA III, yerli muhimmat ile 12’den vurdu Karadeniz'de heyelan alarmı: Bir mahalle komple boşaltıldı İsrail'den Suriye'nin kalbine kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var Dudak dudağa öpüşen Sıla Doğu ve Dilan Polat ''hayasızca hareket"ten gözaltında Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın öldürüldü Spikerin kıyafeti dikkat çekti: TRT'de Fetullah Gülen'in ölüm haberi böyle anons edildi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen işte burada öldü Demirtaş'ı ziyaret eden Özel'den dikkat çeken açıklama Komedi filmi gibi düğün kamerada: Gelin yere yapıştı