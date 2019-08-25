Babasının kalecilik yaptığı stadyumda dünyaevine girdi
25 Ağustos 2019 14:50
Babasının kalecilik yaptığı stadyumda dünyaevine girdi
Zonguldak’ta uzun yıllar antrenörlük yapan ve 2013 yılında geçirdiği hastalık sebebiyle vefat eden Hulusi Yavuz’un futbol antrenörü olan oğlu Berkin Yavuz, babasının kalecilik yaptığı Karaelmas Kemal Köksal Şehir Stadyumu’nda dünyaevine girdi. TFF 2. Lig’de mücadele veren Zonguldak Kömürspor’un iç saha maçlarını oynadığı Karaelmas Kemal Köksal Şehir Stadyumu ilginç bir nikah törenine...