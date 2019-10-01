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  3. 01 Ekim 2019 17:30

Bağcılar'da 5 katlı bina tahliye edildi

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Bağcılar'da 5 katlı bir binanın kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Yapılan incelemenin ardından bina tahliye edilerek mühürlendi.

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