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  3. 03 Haziran 2017 14:15

Bağcılarda aynı cadde de bu sefer yol cöktü

Bağcılar’da üç hafta önce alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz patlamasının olduğu, dün ise aynı noktada doğal sızıntının meydana geldiği caddede bu sefer yol çöktü.

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