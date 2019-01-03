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  3. 03 Ocak 2019 23:55

Bağcılar’da korkutan yangın: 5 kişilik aile mahsur kaldı

Bağcılar’da 5 katlı binanın 2’inci katında çıkan yangında mahsur kalan 5 kişilik aile itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, alevler uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Merkez Mahallesi 740’ıncı Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı dairede oturan çocuklarında...

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