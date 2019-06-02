Bağcılar’da savaş gibi park kavgası: 2 ölü, 7 yaralı
02 Haziran 2019 17:05
Bağcılar’da savaş gibi park kavgası: 2 ölü, 7 yaralı
Bağcılar’da park tartışması nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışmada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Yaşanan dehşet dolu anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz Perşembe akşamı Bağcılar Çınar Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, olayın yaşandığı sokağın bir sokak ilerisinde esnaf olan bir kişi aracını bir kebapçı...