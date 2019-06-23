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İSTANBUL'DA OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ ! OYLAR SAYILIYOR...
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  3. 23 Haziran 2019 16:52

Bağcılar'da seçim yasağını böyle deldiler

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı doğrultusunda yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için seçim yasakları dün akşam saat 18.00'de başladı ama halen toplanmayan afişler var.

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