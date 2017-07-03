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  3. 03 Temmuz 2017 13:20

Bağcılarda silahlı market soygunu

Bağcılar’da bir markete gelen soyguncu, çalışanı etkisiz hale getirerek 10 bin TL alıp kayıplara karıştı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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