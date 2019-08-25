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  3. 25 Ağustos 2019 11:45

Bağcılar’da yıkılma tehlikesiyle boşaltılan bina havadan görüntülendi

Bağcılar’da yıkılma tehlikesi bulunan 5 katlı bina kolonlarında oluşan çatlak nedeniyle boşaltılarak mühürlendi. Boşaltılan bina havadan görüntülendi. Bağcılar Fatih Mahallesi 1757 Sokak’ta bulunan 20 daire ve 2 dükkanın bulunduğu 5 katlı bina kolonlarında oluşan çatlaklar nedeniyle belediye ekipleri tarafından mühürlenerek boşaltıldı. Sokak ve bina çevresi güvenlik gerekçesiyle...

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