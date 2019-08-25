Bağcılar’da yıkılma tehlikesiyle boşaltılan bina havadan görüntülendi
25 Ağustos 2019 11:45
Bağcılar’da yıkılma tehlikesiyle boşaltılan bina havadan görüntülendi
Bağcılar’da yıkılma tehlikesi bulunan 5 katlı bina kolonlarında oluşan çatlak nedeniyle boşaltılarak mühürlendi. Boşaltılan bina havadan görüntülendi. Bağcılar Fatih Mahallesi 1757 Sokak’ta bulunan 20 daire ve 2 dükkanın bulunduğu 5 katlı bina kolonlarında oluşan çatlaklar nedeniyle belediye ekipleri tarafından mühürlenerek boşaltıldı. Sokak ve bina çevresi güvenlik gerekçesiyle...