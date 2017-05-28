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  3. 28 Mayıs 2017 15:15

Bağcılardaki iftar sofrasında 5 bin kişi buluştu

BAĞCILAR Belediyesi, Ramazan ayında düzenlenen mahalle iftarları ve zengin içerikli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Kirazlı Metrosu Etkinlik Alanı’nda kurulan ilk iftar programında yaklaşık 5 bin Bağcılarlı aynı sofrada buluştu.

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