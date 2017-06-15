  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 15 Haziran 2017 00:15

Bağcılarlı vatandaşlar kayısı bahçesinde iftar açtı

BAĞCILAR Belediyesi Ramazan programları kapsamında düzenlediği sokak iftarlarını bu kez Kayısı Bahçesi'nde yaptı. Piknik havasında geçen sokak iftarında vatandaşlar keyifli vakit geçirdi.

Video Galeri
Londra'daki faciada yaralı kurtulan Türk vatandaşı o anları DHA'ya anlattı
Londra'daki faciada yaralı kurtulan Türk vatandaşı o anları DHA'ya anlattı
Video Galeri
Mikroskop kamerası göz ameliyatında depremi kaydetti
Mikroskop kamerası göz ameliyatında depremi kaydetti
Video Galeri
Arkadaşıyla şakalaşırken metrobüs yoluna atladı: O anlar kamerada
Arkadaşıyla şakalaşırken metrobüs yoluna atladı: O anlar kamerada
Video Galeri
Oğuz Güven'in buruk sevinci
Oğuz Güven'in buruk sevinci
Video Galeri
Yollar göle döndü, ağaca yıldırım düştü
Yollar göle döndü, ağaca yıldırım düştü
Video Galeri
CNR Expo'da geleneksel alışveriş günleri başladı
CNR Expo'da geleneksel alışveriş günleri başladı