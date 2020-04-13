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  3. 13 Nisan 2020 17:55

Bağdat Caddesi tıklım tıklım!

İstanbul’un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi'ndeki kalabalık dikkat çekti. Güneşi görenler caddeye akın ederken, bazılarının önlem almadığı görüldü.

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