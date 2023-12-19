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  4. Bağdat Caddesi'nin ''bikinili mankeni'' hakkında karar verildi

Bağdat Caddesi'nin ''bikinili mankeni'' hakkında karar verildi

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İstanbul Kadıköy'de bulunan Bağdat Caddesinde bikinisiyle pankartlı protesto yapan genç kadın gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Genç kadın yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

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