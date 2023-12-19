Anasayfa Video Galeriler Gündem Bağdat Caddesi'nin ''bikinili mankeni'' hakkında karar verildi Bağdat Caddesi'nin ''bikinili mankeni'' hakkında karar verildi 19 Aralık 2023 Salı Saat: 14:00 Güncelleme: 19 Aralık 2023 Salı 14:00 İstanbul Kadıköy'de bulunan Bağdat Caddesinde bikinisiyle pankartlı protesto yapan genç kadın gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Genç kadın yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658177e569f3dccd5b0220c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sibirya değil, Türkiye! Soğuktan nehir böyle dondu Erik ve kirazın fiyatı çeyrek altınla yarışıyor Genel af mı geliyor? Adalet Bakanı açıkladı Yanardağda büyük patlama! Ortalık cehenneme döndü 6,2'lik depremde ölü sayısı artıyor; bölgeden ilk görüntüler geldi Polisin durdurduğu ambulans uyuşturucu kargosu çıktı Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil, TIR'a çarptı Bir kadın cinayeti daha: Uzaklaştırma kararı biter bitmez katletti İstanbul'da ölen bebeğin kanında uyuşturucu çıktı