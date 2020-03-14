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  3. 14 Mart 2020 09:20

Bağdat-İstanbul uçağı Esenboğa’ya acil iniş yaptı

Bağdat'tan İstanbul'a giden uçak, yakıt ikmali nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptı. 57 yolcu, karantinaya alınmak üzere hastaneye sevk edildi.

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