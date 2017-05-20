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  3. 20 Mayıs 2017 15:15

Bağdat ve Basrada intihar saldırıları: 52 ölü

Irak’ın başkenti Bağdat ve Basra’nın güneyinde yapılan intihar saldırılarında 52 kişi hayatını kaybetti.

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Kadıköy'de 'yardım' bahanesiyle tecavüz iddiası
Kadıköy'de 'yardım' bahanesiyle tecavüz iddiası
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Oğlunu görmek için ekmek bıçağıyla kreşi bastı
Oğlunu görmek için ekmek bıçağıyla kreşi bastı
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Ankara Adliyesi önünde yangın paniği
Ankara Adliyesi önünde yangın paniği
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Ankara adliyesinde doğalgaz patlaması
Ankara adliyesinde doğalgaz patlaması
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Maden faciasından dram çıktı
Maden faciasından dram çıktı
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Erzincanda 4.1 büyüklüğünde deprem
Erzincanda 4.1 büyüklüğünde deprem