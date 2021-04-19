HDP'den istifa eden İstanbul milletvekili Ahmet Şık, "Uzak gibi görünen umutlu günlere hep birlikte uzanıp dokunabilmek adına" sözleriyle Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/607d967d63a2796ceb14a7d7" allowfullscreen></iframe>