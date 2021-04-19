Anasayfa Video Galeriler Gündem Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, TİP'e katıldı Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, TİP'e katıldı 19 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 17:41 HDP'den istifa eden İstanbul milletvekili Ahmet Şık, "Uzak gibi görünen umutlu günlere hep birlikte uzanıp dokunabilmek adına" sözleriyle Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/607d967d63a2796ceb14a7d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Genco Erkal Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla ifade verdi Bir kent sıcaktan kavruluyor! Termometreler 41 dereceyi gösterdi Dehşet olay! Çapa motoruna ayaklarını kaptırdı Traktörü ile tarlasına Türk bayrağı çizdi! Türbede çekilen TikTok videosuna tepki yağıyor! Mısra Öz'ün babası Mehmet Öz'den kızının sağlık durumu hakkında açıklama Mars'ta tarihi gün! Nasa bu videoyu paylaştı! Sevgilisi Şeyma Subaşı için ''uçak'' kapattı! Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren 'yalan' sorusu