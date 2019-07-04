Bağımsızlık Günü’nde havai fişek faciası: 1 ölü, 10 yaralı
04 Temmuz 2019 15:35
Bağımsızlık Günü’nde havai fişek faciası: 1 ölü, 10 yaralı
Dün Bağımsızlık Günü’nü kutlayan Belarus’ta kutlamalar sırasında yaşanan havai fişek patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlığını elde eden Belarus dün Bağımsızlık Günü’nü kutladı. Başkent Minsk’te askeri geçit töreni ve resmi kutlamaların ardından akşam saatlerinde de kutlamalar gerçekleştirildi. Ancak...